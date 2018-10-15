Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 94. yılı

YOZGAT (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Yozgat Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.

Öğrenciler Atatürk'ü temsilen Türk bayrağını Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'a verdi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti kurduktan sonra bir kalkınma hamlesi ve bir medeniyet mücadelesi için yurt gezilerine ağırlık verdiğini söyledi.

Arslan, Atatürk'ün yurt gezileri esnasında Yozgat'a da geldiğini belirterek, "Bazı insanlar hayatları boyunca yaptıkları eserlerle, insanlığa vermiş olduğu hizmetle hatırlanırlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de insanlığa vermiş olduğu hizmetlerle ve güzel vatanımıza bıraktığı eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer tuttu. Bu yeri inşallah bu vatan, bu devlet durduğu müddetçe devam edecek." dedi.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.



