ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve emniyet müdürlerinden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Mozoleye çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan Uzunkaya ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçti.

Uzunkaya, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Emniyet Teşkilatı olarak ebediyete intikalinizin 80. yılında manevi huzurunuzda olmaktan büyük onur duyuyoruz. 'En büyük eserimdir' dediğiniz Cumhuriyeti korumak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak ve milletimizi aydınlık yarınlara taşımak için çıktığımız bu yolda, tehdit oluşturan her türlü şer unsurla olan mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Türk Polis Teşkilatı; demokrasimize ve kurucusu olduğunuz Cumhuriyetimize uzanan hain elleri yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı kalarak her zaman kırmasını bilmiş, ikinci bir direniş ve diriliş destanı olan 15 Temmuz gecesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde büyük Türk milleti ile birlikte hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinde 63 şehit ve 283 gazi verme pahasına çok büyük bir rol üstlenmiştir.

Gücünü kanunlardan ve yüce Türk milletinden alan Türk Polis Teşkilatı, ülkemizin istiklal ve istikbaline göz dikenlere karşı 'barış, huzur ve emniyet içinde bir Türkiye' idealiyle mücadelesine ve yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Aydınlattığınız bu yolda azimle yürüyecek ve sizi daima saygı ve özlemle anacağız. Ruhunuz şad olsun."