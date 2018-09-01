SİVAS (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı.



Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törende, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Yüksel, yaptığı konuşmada, Suşehri’nin mahalli gününün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bağrına bastığı 1 Eylül olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Atalarımız, dedelerimiz, o büyük insanı bağırlarına basmış, onun ilk gönüllü askerleri olmuşlardır. Cumhuriyetimizin temellerinde bu isimsiz kahramanlarımızın çabası vardır. Bugün Suşehri, Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi bölgenin merkezi olma yönündeki gelişmelerini aralıksız devam ettirmektedir."

Yüksel, törenin ardından gün dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve kurum amirleri de katıldı.