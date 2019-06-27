SİVAS (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 100. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkan Hilmi Bilgin, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şeref defterine yazdıklarını okuyan Ayhan, "Aziz Atam, yüce milletimizin geleceğinin belirlendiği, cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'ımıza teşrifinizin 100. yılında, sizin ve dava arkadaşlarınızın manevi huzurunda bulunmaktan kıvanç duymaktayım." dedi.

İstiklal meşalesinin Samsun'da yakıldığını anımsatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Anadolu’nun en güvenli yeri olarak belirlediğiniz, 108 gün süresince Milli Mücadele'yi yönettiğiniz Sivas'ımız, sizin önderliğinizde, milletimizin azim ve kararlılığıyla büyük bir beraberliğe dönüşmüş ve buradan da dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Ülkemizin dört bir yanının işgal altında olduğu bir dönemde inandığınız ve güvendiğiniz Sivaslılar, aradan geçen 100 yıl süresince size, silah arkadaşlarınıza, bu vatan uğruna canını feda eden kahramanlarımıza ve gazilerimize layık olma çabası içerisinde olmuştur. Açtığınız aydınlık yolda, gösterdiğiniz hedeflere doğru, birlik ve beraberlik içerisinde, aynı azim ve kararlılıkla hiç durmadan çalışarak, üreterek, ilimizi ve ülkemizi bilim, sanayi ve sosyal hayat ile dünyanın en gelişmiş merkezleri haline getirmek için gayret göstereceğiz. Sivas’a teşriflerinizin 100. yılında sizi, kahraman dava arkadaşlarınızı bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun, emanetiniz emin ellerde."

Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla yenilenen Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı'nın da açılışı yapıldı.

Törende halk oyunları ekibi gösteri sundu.