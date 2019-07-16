Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 85. yıl dönümü kutlandı

ANKARA (AA) - Ankara'da, Kızılcahamam Belediyesi tarafından Atatürk'ün Kızılcahama'ma gelişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Soğuksu Milli Parkı Atatürk Çamı mevkisinde düzenlenen programa, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Jandarma Komutan Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Belediye Meclisi üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun ve Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İlçe Başkanı Yüksel Altun, CHP İlçe Sözcüsü Mehmet Demirbaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kaymakam Yıldız, Başkan Acar ve Demirbaş günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.



