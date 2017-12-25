Atatürk'ün Kaman'a gelişinin 98. yıl dönümü

KIRŞEHİR (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin Kaman'a gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaman Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören, Kaman Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti.

Melikşah Ortaokulu tarafından hazırlanan programda konuşan emekli öğretmen Mümtaz Boyacıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kaman'a gelişi hakkında bilgi verdi.

Kaman halkının milli mücadelede Atatürk ve arkadaşlarına sonuna kadar destek verdiğini ifade eden Boyacıoğlu, "Milli mücadeleye o dönem destek verenler kadar karşı çıkanlar da oldu. Mustafa Kemal için idam kararı çıktı ama Anadolu halkı onu bağrına basıp Ankara'ya ulaşması için her geçtiği noktada destek verdi. Kaman'da bu geçiş noktalarından biri oldu, Kaman vatanseverleri Mustafa Kemal'e yoldaşlık yaptı." dedi.

Boyacıoğlu, Atatürk'ün Kaman'a 1934 yılında tekrar geldiğini ve ilçe halkının kendisine yine büyük sevgi gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de o dönemde öğretmen maaşı ödenmiyor. Bunu duyan Mustafa Kemal kendi aracı ile yola çıkıyor. Kaman yakınlarında araç yolda kalıyor. Burada Kaman halkı Mustafa Kemal'i yine baş tacı yapıp ağırlıyor. Bu misafirperverliği Mustafa Kemal beğeniyor. Kırşehir'e giden Mustafa Kemal Atatürk dönemin valisini görevden alıp öğretmenlerin maaşını ödeyerek halkın sevgisini yine kazanıyor. İşte bizim bilmediğimiz duymadığımız Mustafa Kemal budur."

Okul öğrencilerinin şiir okuyarak halk oyunları gösterisi sunduğu programa Kaymakam Murat Girgin, Belediye Başkanı Erhan Talu, Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Mülayim, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek, kurum ve okul müdürleri katıldı.