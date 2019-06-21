ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Vilayet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Garnizon Komutanı Orgenaral Atilla Gülan ve Büyüşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile kent protokolü, askeri ve sivil erkan katıldı.
Tören, Vali Çakacak'ın Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri vermesiyle sona erdi.