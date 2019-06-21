ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vilayet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cezmi Karasu tarafından bir konuşma yapıldı.

Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Garnizon Komutanı Orgenaral Atilla Gülan ve Büyüşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile kent protokolü, askeri ve sivil erkan katıldı.



Tören, Vali Çakacak'ın Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri vermesiyle sona erdi.