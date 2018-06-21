ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Önder Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Anadolu Üniversitesi (AÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) Müdürü Prof. Dr. Kemal Yakut tarafından bir konuşma yapıldı.

Törene, Vali Özdemir Çakacak, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, kent protokülü, askeri ve sivil erkan katıldı.

Törenin ardından Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporcuların ödülleri verildi.