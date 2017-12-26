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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı günün Türk milletinin istiklal ve hürriyetine kavuşması yolunda çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Duruay,...

26 Aralık 2017 Salı 13:14
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü
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ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı günün Türk milletinin istiklal ve hürriyetine kavuşması yolunda çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Duruay, Atatürk'ün Ankara'ya gelişiminin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ankara'nın 27 Aralık 1919 tarihinden İstiklal Savaşı'nın sevk ve komuta merkezi olduğunu, daha sonra da milli iradenin temsil edildiği yer, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu aldığını kaydetti.

Ankaralıların milli mücadeleye verdiği desteğe dikkati çeken Duruay, mesajına şöyle devam etti:

"Mensubu olmaktan gurur ve kıvanç duyduğum bir Ankaralı olarak, ateş çemberinden geçtiğimiz zorlu yıllarda, Heyet-i Temsiliye'ye ev sahipliği yapan, canını ve malını tereddüt etmeyen Ankaralılara şükranlarımı sunuyorum. Ankaralılar, bugün de aynı azim ve kararlılıkla milletinin ve devletinin bölünmez bütünlüğünün yanındadır.

Ankaralılar, Kuva-yi Milliye şehri, cumhuriyetin başkenti Ankara'yı dünya başkentleri arasında layık olduğu konuma getirmek için elinden gelen gayreti göstermektir. Bu tarihi günün 98'inci yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, beraberinde Ankara'ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını rahmetle anıyorum."


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