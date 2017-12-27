Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. AK Parti Milletvekili Ceylan yayımladığı mesajında, 27 Aralık 1919'da Gazi Mustafa...

27 Aralık 2017 Çarşamba 21:18
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü
banner230

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

AK Parti Milletvekili Ceylan yayımladığı mesajında, 27 Aralık 1919'da Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin milli mücadelenin seyri ve Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Atatürk'ün, 98 yıl önce Ankara'nın köylerinden ve kasabalarından akın akın gelen binlerce atlı ve yaya seğmenin oluşturduğu "Seğmen Alayı" onbinlerce Ankaralı tarafından büyük bir coşku içinde kente gelişinde karşılandığını ifade eden Ceylan, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Ankaralıların 'Kızılca Gün' olarak adlandırdığı bu tarihi günde gerçekleşen Seğmen Alayı, aynı zamanda Seğmenlerin ve Ankaralıların Büyük Önder'e kayıtsız şartsız verdikleri desteğin de somutlaşmış bir ifadesidir. Atatürk, gerek Ankara'nın tarihten gelen Cumhuriyet bilinci, gerekse kendisine gösterilen bu müstesna desteğin etkisiyle Ankara'yı önce milli mücadelenin karargahı, sonrasında ise en büyük eseri olarak nitelediği Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti seçerek onurlandırmıştır.

27 Aralık 1919 ülkemizin kurtuluş, kuruluş ve varoluş destanının önemli bir dönüm noktasıdır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberinde Ankara'ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ile İstiklal Savaşı'mızın kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyor, tüm başkentte yaşayan hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum."

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Ankara MilletvekiliAnkara'ya GelişiAtatürkNevzat Ceylan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim