ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

AK Parti Milletvekili Ceylan yayımladığı mesajında, 27 Aralık 1919'da Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin milli mücadelenin seyri ve Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Atatürk'ün, 98 yıl önce Ankara'nın köylerinden ve kasabalarından akın akın gelen binlerce atlı ve yaya seğmenin oluşturduğu "Seğmen Alayı" onbinlerce Ankaralı tarafından büyük bir coşku içinde kente gelişinde karşılandığını ifade eden Ceylan, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Ankaralıların 'Kızılca Gün' olarak adlandırdığı bu tarihi günde gerçekleşen Seğmen Alayı, aynı zamanda Seğmenlerin ve Ankaralıların Büyük Önder'e kayıtsız şartsız verdikleri desteğin de somutlaşmış bir ifadesidir. Atatürk, gerek Ankara'nın tarihten gelen Cumhuriyet bilinci, gerekse kendisine gösterilen bu müstesna desteğin etkisiyle Ankara'yı önce milli mücadelenin karargahı, sonrasında ise en büyük eseri olarak nitelediği Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti seçerek onurlandırmıştır.

27 Aralık 1919 ülkemizin kurtuluş, kuruluş ve varoluş destanının önemli bir dönüm noktasıdır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberinde Ankara'ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ile İstiklal Savaşı'mızın kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyor, tüm başkentte yaşayan hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum."