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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna: - "İnşallah bundan sonra da hepimiz Ankaramızı gelecek nesillere, ülkemizi gelecek nesillere emanet etmek için her türlü gayreti göstereceğiz" - "ANKAPARK ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili, işletme ile ilgili teklifleri de almaya gayret ediyoruz. Gelen teklifleri de değerlendireceğiz. O teklifler doğrultusunda inşallah güzel bir netice çıkar"

27 Aralık 2017 Çarşamba 19:45
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü
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ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, 98 yıldan bu yana Ankara'da yapılan hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti. Tuna, Ankara'nın başkent olduktan sonra bir dünya başkenti olma noktasına geldiğini vurguladı.

Ankara'yı, daha ileri noktalara götürmek içinde hep birlikte ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Tuna, şöyle devam etti:

"Ankara'yı daha da iyi noktalara götürmek için ortak akılla hep beraber projelerimizle inşallah güzel noktalara ulaştıracağımıza inanıyorum. Demokrasinin savunulması noktasında Kurtuluş Savaşı gibi 15 Temmuz'da da yine Ankara üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.15 Temmuz gecesi Ankaralı dik durdu, ülkesine sahip çıktı. İnşallah bundan sonra da hepimiz Ankaramızı gelecek nesillere, ülkemizi gelecek nesillere emanet etmek için her türlü gayreti göstereceğiz."

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Tuna, yapımı devam eden ANKAPARK ile ilgili şunları söyledi:

"ANKAPARK ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili, işletme ile ilgili teklifleri de almaya gayret ediyoruz. Gelen teklifleride değerlendireceğiz. O teklifler doğrultusunda da inşallah güzel bir netice çıkar. Ankaramızın turizmine, ticaretine katkı sağlamasını bekliyoruz."

Eski TBMM Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ile bazı milletvekillerinin de katıldığı resepsiyonda, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile FOMGED Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı.


Anahtar Kelimeler:
Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 98. Yıl DönümüBüyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
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