ANKARA (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla Gölbaşı ilçesinde tören düzenlendi.

Saygı duruşuyla başlayan törende, Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ve ve Belediye Başkanı Fatih Duruay, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Şiirlerin okunduğu törende, Ankara Seymenler Kulübü Gölbaşı Şubesi tarafından "Kızılca Gün" olarak adlandırılan ve yeni bir devletin kuruluşunu temsil eden bir gösteri düzenlendi.

Daha sonra kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verdi.

Törene, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.