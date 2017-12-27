Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla Gölbaşı ilçesinde tören düzenlendi.Saygı duruşuyla başlayan törende, Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ve ve Belediye Başkanı Fatih Duruay,...

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:29
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü
banner230

ANKARA (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla Gölbaşı ilçesinde tören düzenlendi.

Saygı duruşuyla başlayan törende, Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ve ve Belediye Başkanı Fatih Duruay, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Şiirlerin okunduğu törende, Ankara Seymenler Kulübü Gölbaşı Şubesi tarafından "Kızılca Gün" olarak adlandırılan ve yeni bir devletin kuruluşunu temsil eden bir gösteri düzenlendi.

Daha sonra kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verdi.

Törene, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraBaydar BilgihanFatih DuruayGölbaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim