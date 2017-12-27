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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü

- Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:18
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü Anıtkabir'de düzenlenen törenle kutlandı.

Tören saat 09.00'da, Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki heyet ile seğmenlerin Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Vali Topaca tarafından Atatürk'ün kabrine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet, daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçti.

Vali Topaca, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, dünyada eşi benzeri olmayan İstiklal Harbi'mizi sevk ve idare etmek için merkez olarak seçtiğiniz Ankara'ya gelişinizin 98. yılında, Ankara il yöneticileri olarak huzurunuzdayız. Milletimizin makus talihi, Dikmen sırtlarına adım attığınız gün değişmiş, önderliğinizde verilen bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlanarak zafere ulaşmıştır.

Bugün geldiğimiz noktada Başkentimiz Ankara, tarım ve hayvancılık potansiyeliyle, eğitim alanındaki hamleleri ve üniversiteleriyle, savunma sanayisindeki atılımlarıyla, kültürel ve turistik zenginlikleriyle dünyanın modern kentlerinden birisi haline gelmiştir. 'Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır' diyerek onurlandırdığın Ankaralılar olarak, ülkemizi ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için her dönemde ve her şartta var gücümüzle çalışma azim ve kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun."

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