ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, "Ankara halkı, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yanında olarak kurtuluş mücadelesine verdiği desteği göstermiştir. Kurtuluştan sonra Ankaralıların Gazi Mustafa Kemal'e yaptığı hemşehrilik teklifini Mustafa Kemal memnuniyetle kabul etmiş, 5 Ekim 1922'den sonra Ankaralıların hemşehrisi olarak her dönem Ankara milletvekili seçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Topaca, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Anadolu'da ulusal kurtuluş hareketini başlatan Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye ile 27 Aralık 1919’da Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümünün kutlandığını belirten Topaca, kongrelerde alınan kararlar doğrultusunda millet iradesine dayanan bir hükümet kurulması için tüm illerden seçilen delegeler ve Gazi Mustafa Kemal'in, güvenli bir bölge olması, cephelere yakınlığı, İstanbul ile olan demiryolu bağlantısı sebebiyle tercih edilen Ankara'da halk tarafından coşkuyla karşılandığını ifade etti.

Topaca, Ankara halkının Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye'ye maddi ve manevi bakımdan destek vermeye hazır olmasının da Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olarak seçilmesinde önemli bir paya sahip olduğunu belirtti.

Topaca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mustafa Kemal Paşa'nın karargah olarak kullandığı, Kurtuluş Savaşı sürecinde birçok önemli kararın alındığı, Anadolu Ajansının faaliyete geçtiği ve bugün Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü olarak kullanılan Ziraat Mektebi binasındaki "Atatürk Odası" 1952'den beri müzedir. Bu müzeyi her yıl yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ediyor olması, Ankaralıların bugün de Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığının ve duyduğu saygının göstergesidir.

Ankara halkı, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yanında olarak kurtuluş mücadelesine verdiği desteği göstermiştir. Kurtuluştan sonra Ankaralıların Gazi Mustafa Kemal'e yaptığı hemşehrilik teklifini Mustafa Kemal memnuniyetle kabul etmiş, 5 Ekim 1922'den sonra Ankaralıların hemşehrisi olarak her dönem Ankara milletvekili seçilmiştir."

Bir var oluş mücadelesinin kalbi ve bağımsızlık fikrinin simgesi olan Ankara'nın sanayi, eğitim ve kültür alanlarında modern bir başkent haline gelmesiyle tüm Ankaralıların gurur duyduğunu belirten Topaca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ankara'ya gelişinin 98. yılında şükran ve minnetle yad ettiğini bildirdi.