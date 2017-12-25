ANKARA (AA)- Akyurt ilçesinde, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi ile Akyurt Belediyesince, Kültür Merkezi'nde ortaklaşa organize edilen programa, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi Başkanı Hasan Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Gürbüz ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Ayantaş, burada yaptığı konuşmada, 27 Aralık tarihinin önemine dikkati çekerek, "27 Aralık, büyük bir komutanın Ankara'ya gelerek Kurtuluş Savaşı'nı başlatması. Ankaralı Osmanlı'nın kuruluşunda da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da kendine yakışanı yapmıştır her zaman." dedi.

Bazı milletler gibi cetvelle sınırı çizilen milletlerden, Amerikan askerini görünce postalını öpenlerden olmadıklarını belirten Ayantaş, "Ölsek de vatanımızın bir karış toprağını kimseye vermeyiz. Geçtiğimiz günlerde bir Arap ülkesinden yetkili çıkıp Osmanlı'yı ve Fahreddin Paşa'yı hırsızlıkla suçladı. Belgeler bu şahsın dedesinin İngilizlerle iş birliği yaparak hırsızlık yaptığını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Türkler Medine'yi savunurken, onlar postalı görünce kaçanlar olmuştur." diye konuştu.

Derneğin genel başkanı Özaslan ise "Ankaralılar olarak bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en önemli paya sahibiz. Geçmişi 300 yıl öncesine dayanan bazı devletler, bizim gibi binlerce yıllık geçmişi olan köklü bir millete, istedikleri gibi yön veremezler. Çünkü biz sadece 780 bin kilometrelik bir coğrafyadan oluşan bir millet değiliz. Bunun en az 10 katı daha büyük bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Atatürk'ün Samsun'dan Ankara'ya kadar olan yolculuğu şiirle aktarıldı.

Akyurt Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun gösteri sunduğu etkinlikte, Seymen ekibi de oyunlarıyla katılımcılardan ilgi gördü.