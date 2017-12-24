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Atatürk'ün Ankara'ya gelişi

ANKARA (AA) - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü Kahramankazan'da düzenlenen "Divan Gecesi" ile kutlandı.Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Seymen Ocağı'nın Aile Yaşam Merkezinde organize ettiği gecede Atatürk'ün...

24 Aralık 2017 Pazar 12:30
Atatürk'ün Ankara'ya gelişi
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ANKARA (AA) - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü Kahramankazan'da düzenlenen "Divan Gecesi" ile kutlandı.

Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Seymen Ocağı'nın Aile Yaşam Merkezinde organize ettiği gecede Atatürk'ün seymenler tarafından karşılanması anlatılarak temsili gösteriler yapıldı.

Ankara yöresi halk oyunlarından örnekler sunuldu, Seymen Ocağı Başkanı Necmettin Palacı da " Yandı bu gönlüm", "Hüdayda", türkülerini seslendirdi. Seymenler de "Karaşar zeybeği", "Atım Arap", "Yağcıoğlu zeybeği" ile eşlik etti.

Gecede konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Atatürk'ü Ankara'ya gelişinde karşılayan 3 Seymen Alayından birisinin başında bulunan Kahramankazanlı Seymenbaşı İbrahim Çavuş hakkında bilgiler verdi.

Seymen Ocağı Derneği Başkanı Palacı, gençlerin mutlaka seymen kültürünü öğrenmesi gerektiğini belirterek, "Seymenliğin en önemli özelliği edeptir. Şuralı buralı olması önemli değil. Milletini ve ülkesini seven her insan bir seymen dir bana göre. Tabi seymenliğin belirli bir takım kuralları da vardır ve buna da uyması lazımdır. Çünkü seymenlik bir yaşam tarzıdır. Efe deyince yanlış anlaşılıyor bazen, kabadayılık kabalıktan, efelik efendilikten gelir.''


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