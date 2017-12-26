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Atatürk'ü anlatan müzikal belgesel "Kemal" Başkentte

- Türkiye tarihini müzikal belgeselle anlatan ve "Orada Duruverseydi Zaman" isimli gösterisiyle beğeni toplayan sanatçı Ayhan, bu akşam Atatürk'ün hayatını konu alan "Kemal" oyunu ile Başkentli sanatseverlerle buluşacak - Ayhan: - "Mustafa'yı , Mustafa Kemal'i, Atatürk'ü yürekle, bilimle ve sanatla anlatıyoruz. Bu üç kavramın çok önemli bir fark yarattığına inanıyorum" - "Bu oyunda bir sürü bilinmeyen var. Diyoruz ya tarih çok şey anlatır ama saklar da diye. Oyuna gelenler saklanan demeyelim ama es geçilen, unutulan çok fazla detay bulacaklar"

26 Aralık 2017 Salı 09:54
Atatürk'ü anlatan müzikal belgesel
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ANKARA (AA) - Türkiye tarihini müzikal belgeselle anlatan ve "Orada Duruverseydi Zaman" isimli gösterisiyle beğeni toplayan şarkıcı ve söz yazarı Pınar Ayhan, bu akşam Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan "Kemal" oyunu ile Başkentli sanatseverlerle buluşacak.

2000 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ve uzun yıllar TRT'de program sunuculuğu yapan Ayhan, kendi alanında ilk olma özelliğini taşıyan müzikal belgesel gösterisi "Orada Duruverseydi Zaman"ın ardından şimdi de "Kemal" isimli oyunuyla izleyicilerle buluşacak.

Atatürk'ün hayatını anlatan müzikal belgesel "Kemal", ilk kez 10 Kasım'da Antalya'da sahnelenmesinin ardından Ankara prömiyerini bu akşam saat 20.00'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Sanatçı Ayhan, yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından hayata geçirilen "Kemal" oyunuyla ilgili şunları kaydetti:

"Mustafa'yı , Mustafa Kemal'i, Atatürk'ü yürekle, bilimle ve sanatla anlatıyoruz. Bu üç kavramın çok önemli bir fark yarattığına inanıyorum. Umarım izleyici de benimle aynı fikirde olur.

Oyunda ayrıca, bütün öykülerin şarkıları, türküleri var. Bu şarkılar, onun yaşadığı öykülerin birer parçası. Bir müzisyen olarak ben bu şarkılara da kulak verdim. Mesela ben bu çalışmaya başlayana dek Atatürk'ü o çiftlikte karga kovalayan çocuk olarak bilirdim. Meğer küçücük elleriyle eğri büğrü bir tambura yapmış. Kahramanlık türkülerine gönül vermiş bir çocuk yetişiyormuş o çiftlikte. Bu oyunda bir sürü bilinmeyen var. Bu da onlardan biri. Diyoruz ya tarih çok şey anlatır ama saklar da diye. Oyuna gelenler saklanan demeyelim ama es geçilen, unutulan çok fazla detay bulacaklar."

Proje tasarımı Pınar Ayhan'a ait olan Kemal'in araştırma ve metin yazarlığını Banu Mertyürek Güler yaptı. Oyunun proje koordinatörlüğünü Lalegül Sabuncuoğlu, yapımcılığını Sühan Ayhan, kostüm danışmanlığını ise Esra Başıbüyük gerçekleştiriyor.

Sahnede Ayhan'a orkestrada Aslı Gültekin (Çello), Özge Erdem (Keman), Erdinç Aktuğ (Perküsyon ), Evren Kalaycıoğlu (Piyano ), Murat Işık (Bağlama/Ud/Buzuki) ve Mustafa Cihan Aslan (Klarnet) eşlik ediyor.

Anahtar Kelimeler:
"Kemal" OyunuMüzikal BelgeselSanatçı Pınar Ayhan
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