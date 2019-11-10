Atatürk, yurt dışındaki büyükelçiliklerde anıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da törenle anıldı.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı'nın ev sahipliğinde, büyükelçilikte düzenlenen törene, elçilik çalışanları ile Malezya'daki Türk misyon temsilcileri ve bazı Türk vatandaşları katıldı.

Selamlama konuşmasını yapan Büyükelçi Kavakcı, Atatürk'ü saygıyla yad ettiğini kaydetti.

Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Askeri Ataşe Albay Özer Çalışkan, Atatürk'ün yakın Türk tarihindeki önemini vurgulayarak, bağımsızlık mücadelesinin, dünya milletlerine örnek olduğunu belirtti.

Programın sonunda, Atatürk'ün hayatının önemli dönüm noktalarını anlatan 5 dakikalık bir video gösterimi sunuldu.

Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Çin'in başkenti Pekin'de anıldı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Çin'deki Türk vatandaşlarının katılımıyla düzenlenen törende, Atatürk'ün hayatından kesitlerin sunulduğu kısa film izlendi.

"Atatürk, devlet liderliğindeki üstün kabiliyetiyle konuşulmaya başlanmıştır"

Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, burada yaptığı konuşmada, "Atatürk'ü anmanın en doğru yolunun, O'nun eylemlerini ve işaret ettiklerini doğru anlayarak, değerleri zihnimizde köklendirmek olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün, Türk milletinin tüm zorlukların üstesinden geleceğine, varlığını ve bağımsızlığını sonsuza dek mahfuz tutacağına yönelik inancının bir an olsun sarsılmadığını belirten Önen, şunları söyledi:

"Bu kanaati, bu vatanın evlatlarının savaş meydanında ve cephe gerisindeki cesaretini gördükçe daha da kuvvetlenmiştir. İçinde bulunulan koşulların acımasız çetinliğine ve art arda yapılan savaşların yıprattığı halkımızın sefaletine rağmen bu sarsılmaz inançla zafere odaklanıp, 'ya istiklal ya ölüm' diyerek yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, vatanımızı müstemleke olarak görmeye can atan devletlerin iştahına karşı durmuş ve dünya tarihine altın harflerle kazınan bir kurtuluş destanının yazılmasına öncülük etmişlerdir."

Önen, Atatürk'ün fikirlerinin ve eserlerinin Türk milletince sonsuza kadar yaşatılacağını vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve tüm şehitlere rahmet diledi.Nur Sultan Büyükelçiliğince anma töreni düzenlendi

Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da törenle anıldı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğince elçilik binasında düzenlenen törene, Kazakistan'daki Türk kurumları temsilcileri, Türk diplomatlar ve Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşlar katıldı.

Törende, Atatürk hakkında kısa film gösterildi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türkçe kursu kursiyerlerince şiirler okundu, Atatürk'ün fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği İkinci Katibi Buğra Sır, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün ömrünü halkın özgürlüğünü sağlayacak kapsamlı reformlara adadığına işaret ederek, "Bugün çok iyi biliyoruz ki, ülkemizde kadın hakları başta olmak üzere vatandaşlarımızın sahip olduğu pek çok siyasi ve sosyal hak, Atatürk'ün vizyoner liderliği olmadan bu kadar erken tarihlerde ve sancısız bir şekilde elde edilemezdi." ifadelerini kullandı.

Pakistan

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde yapılan anma törenine, Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, eşi Zlatomira Yurdakul ile elçilik çalışanları ve Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Yurdakul, yaptığı konuşmada Atatürk'ün yaşadığı döneme dikkati çekerek, "Atatürk, Türk tarihini ezelden ebede giden bir akış kabul edersek, nehrin kurumaya yakın olduğu bir dönemde, Allah'ın bir lütfu olarak ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, Atatürk'e olan saygı ve sevginin hiçbir zaman değişmeyeceğini vurguladı.

Maboçoğlu, Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in Atatürk'le ilgili söylediği, "Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O'nun bakışıyla cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik." sözlerini de anımsattı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da törenle anıldı

Cakarta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burak Ali Karacan'ın ev sahipliğinde, büyükelçilikte düzenlenen anma törenine, İkinci Katip Batuhan Baçkır ve Askeri Ateşe Albay Burak İnan'ın yanı sıra elçilik çalışanları ve ülkede yerleşik bazı Türk vatandaşları katıldı.

Baçkır, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün taşıdığı anlamın hiçbir zaman azalmayacağını vurguladı.

Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinin herkesin yolunu aydınlatmaya devam ettiğinin altını çizen Baçkır, "Bu inanç ve anlayışla, 'en büyük eserim' dediği ve gelecek nesillere, yani bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, O'nun koyduğu hedefler doğrultusunda yüceltmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.