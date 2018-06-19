Atatürk Orman Çiftliği'ne 2,1 milyon fidan

ANKARA (AA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Atatürk Orman Çiftliği’ne 2,1 milyon adet fidan dikti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Orman Çiftliği'ne 23 bin dekar alana çoğunlukla karaçam, sedir, akasya, dişbudak, mavi servi, akçaağaç, mahlep fidanlarının yanı sıra süs eriği, mazı, meşe, ardıç, ceviz, dut, karaağaç, yabani erik, katalpa, ve iğde türlerinden oluşan 2,1 milyon adet fidan dikildi.

Bakım çalışmaları devam eden fidanların gelişim düzeylerinin iyi olduğu belirtilen açıklamada, dikilen fidanların gelecek yıllarda başkent için önemli bir oksijen ve rekreasyon kaynağı olacağı belirtildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ankara'nın yeşil dokusuna katkıda bulunarak başkente önemli bir yeşil alan kazandırmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Son 15 yılda ülke genelinde 4 milyar 50 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını kaydeden Eroğlu, 2003-2017 yıllarında Ankara'da 1 milyon 450 bin dekar alanda 86 milyon fidan dikildiğini belirtti.

Başkentte 7 şehir ormanı ve 17 mesire yeri kurduklarını ifade eden Eroğlu, "Ankara günden güne yeşillenerek daha da fazla yeşil alana kavuşuyor. Artık bozkır Ankara, yeşil Ankara olarak anılacak" ifadelerini kullandı.

