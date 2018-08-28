Atatürk için yazdığı eser Yenimahalle'de seslendirilecek

ANKARA (AA) - Romanyalı besteci ve kompozitör Eugen Doga'nın Atatürk için yazıp bestelediği eser, yarın akşam Yenimahalle'de gerçekleştirilecek konserde seslendirilecek.

Yenimahalle Belediyesince "Türkiye-Romanya Diplomatik İlişkilerinin 140. Yılı" dolayısıyla düzenlenen "Atatürk" konulu konser, yarın akşam Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Orkestra şefi Eray İnal yönetiminde, Türk sanatçılar tarafından verilecek konserde, Doga'nın Atatürk için yazıp bestelediği eser de seslendirilecek.

Konser öncesi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, besteci ve kompozitör Eugen Doga'nın yanı sıra Romanya'nın Moldova Büyükelçisi Costin Gorea, Bükreş Belediye Başkan Yardımcısı Aurelian Badulescu ile Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay'ın katılımıyla Atatürk Konağı'nda basın toplantısı düzenlendi.

Yaşar, burada yaptığı konuşmada, Doga'yı Yenimahalle'de ağırlamaktan gurur duyduğunu söyledi.

İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı olarak 8 ay önce Romanya Türk İşadamları Derneğinin daveti üzerine Romanya'ya gittiğini, oradaki belediyelerle bilgi alışverişi yaptığını anlatan Yaşar, şunları kaydetti:

"O sırada Romanya'nın dünyaca ünlü sanatçısı Doga'nın Atatürk hayranı olduğunu öğrendim. Doga'yı buraya davet ettik, kendisi Anıtkabir'i gezdi. Şimdi de Atatürk bestesini seslendirmek için Türkiye'de. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bize değil, diğer mazlum milletlere de ışık olmuştur. Yabancı milletler Atatürk'ün gittiği aydınlık yoldan ilham aldıklarını her zaman dile getirmişlerdir."

Eugen Doga ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, hem ülkesine hem de kendilerine ışık olduğunu belirterek, "Keşke bizim de böyle bir liderimiz olsaydı. Atatürk, gelecek nesiller için örnek bir liderdir. Atatürk hayranı bir sanatçı olarak bestemi sizlerin beğenisine sunacağım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelmekten gurur duyduğunu vurgulayan Doga, kendilerini ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür etti.

Büyükelçi Gorea ise sanatçının diğer albümünde Atatürk bestesinin de olacağını kaydederek, konserle hem Türkiye-Romanya Diplomatik İlişkilerinin 140. yıl dönümünü hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacaklarını aktardı.

Bükreş Belediyesi Başkan Yardımcısı Badulescu, Bükreş'te Mustafa Kemal Atatürk müzesi yapmayı planladıklarını belirterek, ilişkilerin daha da büyüyeceğini sözlerine ekledi.

Badulescu, Yaşar'a plaket takdim etti.



