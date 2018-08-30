Atatürk için yazdığı eser Yenimahalle'de seslendirildi

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi tarafından "Türkiye-Romanya Diplomatik İlişkilerinin 140. Yılı" dolayısıyla düzenlenen "Atatürk" konulu konserde Romanyalı besteci ve kompozitör Eugen Doga'nın Atatürk için yazıp bestelediği eser seslendirildi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde dün akşam düzenlenen konserde orkestra şefi Eray İnal yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve sanatçılar tarafından Doga'nın Atatürk için yazıp bestelediği eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konser öncesi yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "30 Ağustos, sadece Anadolu'da Türk'ün varlığını korumak değildir, neslimizi de kurtarmak demektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, yok edilmekte olan bir milletin başkaldırısıdır ve yalnızca biz Türklerin değil, tüm uluslar için emperyalizme, sömürgeye, işgale başkaldırıdır." dedi.

Atatürk'ün sadece Türk insanının değil, dünyanın takdirini kazanmış bir lider olduğunu vurgulayan Yaşar, 8 ay önce Romanya'ya gittiğinde besteci Eugen Doga ile tanıştığını ve kendisini Ankara'ya davet ettiğini söyledi.

Eugen Doga da Atatürk’ün kişiliğinden ilham alarak bestelediği eseri sanatseverlerin beğenisine sunduğunu ifade etti.

Bükreş Belediye Başkan Yardımcısı Aurelian Badulescu ise Bükreş'te Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan bir Türk kültür müzesi yapılacağını söyledi.



Konuşmaların ardından eser orkestra tarafından seslendirildi.

Konser sonrası Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sanatçı Eugen Doga ve Romanya'nın Moldova Büyükelçisi Costin Gorea'ya plaket takdim etti.

Konsere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

