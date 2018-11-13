Atatürk anısına bin fidan dikildi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Atatürk Haftası Anma Etkinlikleri kapsamında bin fidan dikildi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Uluyazı Kampüs yolu üzerinde belirlenen iki dönümlük arazide Vali Hamdi Bilge Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hasan Yıldız ve kurum müdürlerinin katılımıyla bin adet sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, dünyada en önemli şeylerden birinin bir eser bırakmak olduğunu söyledi.

Ağaç dikmenin önemine vurgu yapan Aktaş, "Bir ağaç dikiyorsunuz yüzlerce yıl yaşıyor ve çevreye katkı sağlıyor. İnsanın neden olduğu birçok kirliliği bu ağaçlar sayesinde önlüyoruz. Özellikle hava kirliğini. Büyük atamızın vefatının yıl dönümü nedeniyle ağaç dikimi var. Orman İşletme Müdürlüğümüz ile destek veren Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Dikeceğimiz ağaçların dünyamıza katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.