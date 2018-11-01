Atatürk 10 Kasım'da Yenimahalle'de anılacak

ANKARA (AA) - Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümü 10 Kasım'da Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde anılacak.

Yenimahalle Belediyesine bağlı 200 personel ilçedeki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak anma etkinlikleri için hazırlık çalışmalarına başladı.

Personelin söz konusu hazırlıklarını tamamladığı ilçede 10 Kasım'da yapılacak etkinliklerde, tiyatro ve dans gösterileri yapılıp şiirler okunacak.

Etkinliklerde minik öğrenciler de Atatürk'ü anmak için şarkılar söyleyecek.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yıl belediye personelimizin katkılarıyla böyle bir program hazırlıyoruz. Programımızda sahne alacak ekip belediye personelimizden oluşuyor. Birçoğu hayatlarında ilk kez sahne deneyimi yaşayacak. Uzun süredir 10 Kasım için çalışıyorlar. Ortaya güzel bir program çıkacak." dedi.

Atatürk’ün vefatının üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen halen açtığı ufkun topluma ışık olduğunu ifade eden Yaşar, "Atatürk'ün bu topluma çizdiği yol haritası unutulmayacak." diye konuştu.