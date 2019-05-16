Ata'nın izinde bisikletle İstanbul'dan Samsun'a

ÇANKIRI (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla bisikletle İstanbul'dan Samsun'a ulaşmak üzere yola çıkan beden eğitimi öğretmeni Merve Marmara, Çankırı'ya ulaştı.

İstanbul Bahçeşehir Koleji'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Marmara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun'a ulaşmak üzere bisikletle yola çıktı.

Güzergahında bulunan illerdeki Bahçeşehir kolejlerini ziyaret ederek bayrak ve flama teslim alan Marmara, 19 Mayıs'ta bu bayrak ve flamaları Samsun'a götürecek.

Yolculuğunun dördüncü gününde Çankırı'ya ulaşan Marmara, kentin girişinde öğrenciler tarafından Türk bayrağıyla karşılandı.

Daha sonra okula giden Marmara, burada da öğrenciler ile bir araya geldi.

Türk bayrağı ve flamayı teslim alan Merve Marmara, Samsun'a ulaşmak üzere tekrar yola çıktı.

Marmara, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor ama anlamlı bir yolculuk geçirdiğini söyledi.

Toplamda 830 kilometre yol yapacağını ifade eden Marmara, "Yaklaşık 300 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Bugün akşama Samsun'da olmayı planlıyorum. Zorlu yolculuğumda bana destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.