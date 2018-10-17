Ataması yapılan uzman hekimler göreve başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ve spor polikliniklerine atamaları yapılan uzman hekimlerin görevlerine başladığı bildirildi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hastanenin yoğun bakım ve spor polikliniklerinde 3 uzman hekimin görevlendirildiği belirtildi.

Yoğun Bakım Ünitesine Dr. Öğr. Üyesi Avşar Zerman ve Uzm. Dr. Ayça Gümüş ile spor hekimliğine Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Dündar’ın atandığı vurgulanan açıklamada, işlemlerin ardından hekimlerinin görevlerine başladığı ifade edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kırşehir Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, "Her iki branşta’da hekimlerimiz hastanemize ilk kez atanmışlardır. Hekimlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yoğun Bakım Ünitesine hizmet verecek olan hekimlerin yanı sıra gençlerin yoğun ilgi gösterdiği spor hekiminin de bu alandaki ihtiyacı gidereceğine işaret eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Spor hekimimiz, spora katılım için muayene, sporcu kas-iskelet sistemi yaralanmaları tanısı, tedavisi ve sportif rehabilitasyonu ile spora geri dönüşün planlanması, spor takımlarına, federasyonlarına veya büyük sportif organizasyonlara sağlık hizmeti sağlanması, fizyolojik yöntemler ile performans artımı konusunda danışmanlık, dopingle mücadele ve ek besin desteği açısından danışmanlık, kronik hastalığı olan bireylerde egzersiz reçetesi planlaması ve yaşlılarda ve çocuklarda egzersiz planlaması gibi durumlarda vatandaşlarımıza hizmet vermektedir."









