Atalay Şahinoğlu'nun vefatı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu'nun vefatına ilişkin, "İTO olarak biz sadece yönetim kurulu başkanımızı ve meclis başkanımızı kaybetmedik. Aynı zamanda kendini Türkiye’nin gelişmesine vakfetmiş fedakâr bir ağabeyimizi de kaybettik." ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç, Atalay Şahinoğlu'nun vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, Şahinoğlu'nun İTO kültürünün oluşumuna yaptığı katkıları, değişen Türkiye’nin ekonomik anlayışına İTO’yu hızla uyarlayan yönetimini asla unutmayacaklarını ifade etti.

Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bana göre Atalay Şahinoğlu, Anadolu’dan gelip de içindeki girişimcilik ruhunu İstanbul’un ve Türkiye’nin ekonomik gelişmesine adamış isimlerden biridir. Cevval Karadeniz ruhunu, sakin bir iş adamı mizacıyla birleştiren Atalay Şahinoğlu, İTO'nun tarihinde dönüm noktası olan olaylara imza atmıştır. Fuar merkezimiz olan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nden üniversitemize kadar birçok hizmetin başlatıcısı olmuştur. 1980 sonrası Türkiye’nin Turgut Özal ile başlattığı dışa dönük ekonomi anlayışına Türk iş dünyasının adaptasyonunda öncü rol oynamıştır. Özel sektörün önünü açmıştır.

Türkiye’nin yaşadığı 1994 ve 2001 krizleri gibi önemli krizlerde iş dünyasına ve hükümete yol gösteren bir başkan olmuştur. İTO’nun küresel bir oda haline gelmesinde aktif rol oynamıştır. Kendisi için değil İstanbul ve Türk iş dünyası için çalışan bir başkan olmuş, ortaya koyduğu hizmetlerle de bunu göstermiştir. Her zaman saygın kişiliği, yol gösterici ağabeyliği, sorun çözücü yaklaşımı, İTO’nun önünü açan tavrı asla unutulmayacaktır. İTO, bugün ebediyete uğradığı başkanının adını İstanbul’a ve ona yakışan eserlerde yaşatacaktır."



