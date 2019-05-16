İSTANBUL (AA) - Gazeteci-yazar Ferhat Ünlü, Türk Silahlı Kuvvetleri gücü, nüfus gücü, tarih bilinci, din anlayışı, emperyalizme karşı koyma kudreti ve atalarından gelen gücün Türkiye'yi hedef haline getirdiğini kaydetti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen ramazan etkinliklerine güvenlik uzmanı Mete Yarar, gazeteci-yazar Ferhat Ünlü ve araştırmacı-gazeteci Ceyhun Bozkurt konuk oldu.

Ünlü, Batı'nın hep bir din savaşı sürecinden geçtiğini ve Türkiye'yle ilgili bir din algısı yarattığını dile getirerek, şunları aktardı:

"Türkiye'deki birtakım tartışmaları bizim aramızda bir ayrılık varmış gibi yansıtmışlardır. Halbuki kendileri sözde dinci bir felsefeyi, bir savaş stratejisini dünyaya yaymaya çalışıyorlar. Türkiye hedef denilirken boşuna değil. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri gücümüz, nüfus gücümüz, tarih bilincimiz, din anlayışımız, emperyalizme karşı koyma kudretimiz ve mazimiz yani atalarımızdan gelen gücümüz bizi hedef haline getiriyor. Bu evangelist ittifakın Armageddon denilen son savaşa kadar Yahudilerle iş birliği yapıp diğer unsurları ayıklama gibi sapık anlayışları var. İnşallah bu gerçekleşmez. Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan o ruh ve o tarih bilinci bizi bir şekilde aydınlığa çıkaracak diye umuyorum."

- "Türkiye'nin verdiği mücadele masum insanlığın kurtuluş mücadelesi için"

Mete Yarar da evangelistlerin dünyayı kıyamete götüreceğini düşündükleri Armageddon savaşının hazırlığını yaptığını savunarak, "Amerika'daki evangelistler dediğimiz bir grup ve siyonistler maalesef bu plan için iş birliği yapmış durumdalar." ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail'in son dönemdeki ortaklığının başka türlü yorumlanamayacağını kaydeden Yarar, şunları anlattı:

"3 işaret vardı. Birincisi İsrail devletinin kurulması, ikincisi ise Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasıydı. İkisi de yapıldı. Üçüncü işaret ise Mescidi Aksa'nın yıkılıp yerine Süleyman tapınağının kurulması. İki işaret gerçekleşti, üçüncü için uğraşıyorlar. Tarihi kıyamete zorlamak için uğraşıyorlar. Yani sefaletse sefalet, açlıksa açlık, dinler arası savaşsa savaş; dünyayı kıyamete götürecek olan süreci yaşatarak onların inancına göre Hz. İsa'nın dünyaya inmesini sağlamak istiyorlar. İlginçtir bunun için verdikleri tarih de çok yakın. Bu savaşın çıkacağını söyledikleri yer de Fırat'ın doğusu ve Dicle'nin batısı dediğimiz alan. Yani Amerikalıların gelip PYD'yi oluşturdukları alan. İşte yeni dünya düzeni olarak böyle bir dünya düzeninden bahsediyoruz."

Ceyhun Bozkurt ise "Bugün Türkiye'nin verdiği mücadele sadece kendi ulusal güvenliğimizin mücadelesi değil aynı zamanda İslam dünyasının mücadelesidir. Türkiye'nin verdiği mücadele hangi dine inanırsa inansın masum insanlığın kurtuluş mücadelesi içindir." değerlendirmesinde bulundu.