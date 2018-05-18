"Ata toprağını" Anıtkabir'e getiren atletler Kızılcahamam'da

ANKARA (AA) - Ulu Önder Atatürk'ün doğum yeri Selanik'ten alınan toprağı Anıtkabir'e ulaştırmak için İpsala Sınır Kapısı'ndan koşuya başlayan atletler, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine ulaştı.

İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü üyeleri, bu yıl 31'incisi düzenlenen "Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu" kapsamında her yıl Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki evin bahçesinden aldığı toprağı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir Müze Müdürlüğüne getiriyor.

Bu yıl da bir süre önce Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprağı Anıtkabir Müze Müdürlüğüne teslim etmek isteyen 35 atlet, İpsala Sınır Kapısı'ndan yola çıktı.

Ambulans ve polis ekiplerinin de eşlik ettiği atletler, koşarak ellerinde taşıdıkları toprağı 5 kilometre sonra diğer atlete teslim ediyor.

Toprağı dönüşümlü olarak taşıyan atletler, Anıtkabir'in Kızılcahamam ilçesine ulaştı.

İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü Başkanı Rıdvan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "35 atlet, Atatürk'ün evinin bahçesinden alınan toprağı gece gündüz demeden, hiç ara vermeden bir bayrak yarışı şeklinde koşarak Ankara’ya götürüyor. Bu toprağı 19 Mayıs törenlerinde de Anıtkabir'e teslim ediyoruz." dedi.