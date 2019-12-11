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ASÜ'de "Kitle İletişim Araçlarında Türkçe'nin Kullanımı" konferansı düzenlendi

AKSARAY (AA) - Aksaray Üniversitesinde (ASÜ), ''Kitle İletişim Araçlarında Türkçe'nin Kullanımı'' konulu konferans düzenlendi.Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan ASÜ...

Genel 11.12.2019, 16:29
ASÜ'de
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AKSARAY (AA) - Aksaray Üniversitesinde (ASÜ), ''Kitle İletişim Araçlarında Türkçe'nin Kullanımı'' konulu konferans düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Türkçe'nin doğru kullanımı ve etkili iletişim konularında öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

ASÜ'de, öğrencilerin Türkçe ve dil konusunda daha duyarlı bireyler olmalarına katkı sağlamak için Türkçe sözlük uygulamasını başlattıklarını belirten Şahin, "Türkçe sözlükle, dil konusuna ilgi çekmeyi arzuluyoruz. Kendi dilimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mutlak suretle yabancı dil bilmemiz gerekiyor ama kendi dilimizi de unutmamamız lazım. Dil becerisi konusunda bir ilgi oluşturmak arzusundayız. Gençlerin okul giriş ve çıkışlarında sözlüğü karıştırıp birkaç kelime daha öğrenmesine katkı sunmak, bizleri mutlu eder." diye konuştu.

Konuşmaların ardından eski TRT spikeri Mehpare Çelik, öğrencilere "Kitle İletişim Araçlarında Türkçe'nin Kullanımı" konulu konferans verdi.

#Aksaray Üniversitesi (ASÜ) #ASÜ Rektörü Prof. Dr. yusuf Şahin #''Kitle İletişim Araçlarında Türkçe'nin Kullanımı'' #konferans #Türkçe
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