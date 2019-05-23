Astsubay Çatlı'nın dosyası Diyarbakır'a gönderildi

- FETÖ üyeliği iddiasıyla hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine dava açılan jandarma astsubay Alp Eren Çatlı'nın dosyası yetkisizlik nedeniyle Diyarbakır'a gönderildi - Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı'nın yeğeni olan Alp Eren Çatlı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor