Aston Martin ve Total iş birliği

İSTANBUL (AA) - Aston Martin ve Total 2016’dan bu yana devam ettikleri iş birliklerini yeniledi.

Aston Martin ve Total'in ortak açıklamasına göre, Aston Martin, madeni yağ sektörünün öncü markalarından Total ile iş birliğine gitti. Bu kapsamda birçok yeni projeye de imza atılacak.

Aston Martin’in tüm modellerinde Total QUARTZ motor yağları ürün serisinin kullanılması tavsiye edilecek. Total ayrıca FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) boyunca Aston Martin Yarışları'nı destekleyerek "Resmi Madeni Yağ ve Teknik Ortağı" olacak. Aston Martin ve Total’in bu iş birliği, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda iki markaya da büyük başarıların getirmesi bekleniyor.

İki markanın ortaklığı 2016’dan bu yana devam ediyor. Aston Martin Racing GT-FIA World Endurance Championship yarışlarında büyük başarılara imza atan Aston Martin ve Total, bunlara yenilerini eklemeyi hedefliyor.

İki marka motorsporlarında gerçekleştirdiği ortaklıklarını ayrıca Ar-Ge tarafından da devam edecek. Aston Martin modellerinin ilk yağ dolumlarında Total QUARTZ motor yağları ürün serisi kullanılacak.