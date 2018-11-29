AŞTİ'de 2 yeni bebek bakım ve emzirme odası açıldı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) bebekli anneler için 2 yeni bebek bakım ve emzirme odası hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, AŞTİ'de vatandaşlardan olumlu geri bildirimlerin geldiği ücretsiz tuvalet hizmetinden sonra bebek bakım ve emzirme odası da açılarak, annelerin özel ve acil zamanlarda bebekleriyle yakından ilgilenmeleri için imkan sağlandı.



Günlük yolcu kapasitesi 120 bin kişiye ulaşan AŞTİ'de, özellikle annelerin bebekleriyle vakit geçirebilecekleri özel bir oda talebinin ardından yönetim harekete geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BUGSAŞ Genel Müdürü Mehmet Alyüz, "AŞTİ hem dünyaya hem de Türkiye’ye açılan bir yüz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'nın talimatıyla insan odaklı ve vatandaş memnuniyetini önceleyen hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Ücretsiz tuvalet hizmetinden sonra bir odanın gelen yolcu, bir diğerini ise giden yolcu peronunda günün şartlarına uygun şekilde yenilendiğini belirten Alyüz, "Hijyenik ortamda bebeklerin ihtiyaç duyabileceği her türlü malzeme bulunuyor. Bu kabinlerde bebek bez değiştirme masası, sandalye, kağıt havlu ve lavabo bulunuyor. İhtiyaç doğdukça da odaların sayısını artırmayı düşünüyoruz." bilgisini verdi.