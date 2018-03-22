AŞTİ yerinde kalacak ANKAPARK tamamlanacak

ANKARA (AA) - MUHAMMED TORUNTAY- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şehirler arası yolculuklarda otobüs yerine hızlı tren ve uçak kullanımının yaygınlaşmasıyla Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin (AŞTİ) yükünün azaldığını, bu nedenle Mamak ilçesinde yeni otobüs terminali yapılmasının artık söz konusu olmadığını bildirdi.

Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte Mamak'ta yeni bir şehirler arası otobüs terminali yapılmasının öngörüldüğünü anımsattı.

Hükümetin demiryolu ve havayolu ulaşımına yaptığı yatırımlar sonucunda vatandaşın ulaşım tercihlerinin de değiştiğine işaret eden Tuna, "Şehirler arası otobüs terminalinin Mamak'a yapılması artık söz konusu değil. Vatandaşlarımız seyahatlerini artık ağırlıklı olarak hızlı tren ve uçakla yapıyor. Dolayısıyla, AŞTİ'ye giren otobüslerin sayısında azalma var. AŞTİ'nin bulunduğu yerde devam etmesi durumu söz konusu. Şu an bulunduğu yerde raylı sistemle bağlantısı olduğundan yolcular açısından da bir kolaylık var." dedi.

Tuna, mevcut ulaşım kolaylıkları nedeniyle vatandaşın yanı sıra AŞTİ'deki otobüs işletmesi sahiplerinin de taşınmak istemediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Vatandaş memnun, bir sıkıntı yok. Oradaki esnaf burada devam etmek istiyor. Otobüs sayıları her geçen gün azaldığı için trafik açısından da bir sıkıntı yok. Derdimiz ne bizim? Taşımak diye, spor olsun diye bir iş yapılmaz ki. İhtiyaç olması lazım, taşınmasıyla ilgili yeni bir yatırım, yeni bir masraf ve yeni bir harcama. Peki oraya taşıdık burası ne olacak ? Burası AOÇ'ye ait bir arazi, biz oraya AOÇ'ye kira ödüyoruz. AŞTİ'yi oradan taşıdıktan sonra başka bir şey yapamazsın ki. Oranın tahsisi, şehirler arası otobüs terminali olarak tahsis edilmiş, kiraya verilmiş. Şimdi onu kaldırdığımız zaman AOÇ'nin kanunu gereği durum bambaşka durumlara gidecek. Çok yönlü parametrelerden dolayı AŞTİ'nin yerinde devam etmesinin en doğrusu olduğuna karar verdik."

- "Saraçoğlu Projesi"

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olma özelliğini taşıyan Çankaya ilçesindeki tarihi Saraçoğlu Mahallesi'ne ilişkin çalışmalara değinen Tuna, bölgede mevcut binaların restore edilerek güzel bir proje yapılacağını söyledi.

Tuna, Saraçoğlu Mahallesi'nin yanı başında bulunan Güvenpark'taki dolmuş duraklarının yer altına alınması konusunda hazırlık yaptıklarını anlattı.

Dolmuş duraklarının yer altına alınmasına yönelik çalışmaların eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde başlatıldığını anımsatan Tuna, "Dolmuş durakları yer altına alınacak. Güvenpark'ın üzerinde hiçbir şey görünmeyecek şekilde sadece aşağı depodan dolmuş çıkacak, yolcu alacak gidecek. Orada bir birikme durumu olmayacak inşallah." diye konuştu.

Tuna, yapımı devam eden Keçiören metrosunun Kızılay'a kadar geleceğini, bu nedenle Güvenpark'a bir metro istasyonu inşaatı daha yapılacağını ifade ederek, dolmuş duraklarının yer altına alınması konusundaki inşaat faaliyetlerinin söz konusu metro inşaatıyla ele alınmasını öngördüklerini dile getirdi.

Durakların yer altına alınmasının Kızılay trafiğini rahatlatacağını belirten Tuna, yayalar açısından ve görsel açıdan bölgede rahatlama olacağını kaydetti.

- "ANKAPARK için kanuni değişiklik gerekiyor"

Mustafa Tuna, ANKAPARK 'ın açılışı için tarih vermenin bir faydası olmayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yüzde 95'in üzerinde bir tamamlanma durumu var. Geriye kalan kısımlarının da tamamlanmasıyla ilgili biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bırakacak halimiz yok ancak diyelim ki ANKAPARK'ın her şeyi yarın bitti. Sonra ne olacak? Bunun bir işletmeciye verilmesi gerekiyor. İşletmeciye verebilmemiz için de sürenin uzatılması gerekiyor. Şu an 10 yıllık süresi var ve ticaret yapılamaz. Kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Hem 10 yıllık sürenin uzatılması hem de orada ticaret yapılmasının önü açılması gerekiyor. Ticaretten kastım orada AVM'ler düşünülmüyor. Nedir ticaretten kastımız? Kafe, restoran, lokanta ve hediyelik eşya satılan yerler. Bunlara şu anda imkan yok, bunun önünü açabilmek için de kanunu düzenleme gerekiyor. Bu kanuni düzenlemeyle ilgili Sayın Başbakanımızla da görüştüm, sağ olsun o da ilgili arkadaşlarımıza yönlendirdi. Bu kanuni düzenleme de Meclisimiz tarafından kabul edilince, inşallah işletmecilerin de buraya talip olmalarının daha hızlı bir imkanını temin etmiş olacağız. İnşallah uygun işletmeciler gelir. İhalemizde, rekabete göre de en uygun şartlarda işletmecisine kiraya veririz ve ANKAPARK da hizmete açılmış olur."

- "15 Temmuz Müzesi"



Başkan Tuna, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına yapılması planlanan "15 Temmuz Müzesi" projesine ilişkin, "Anıtın olduğu bölgede, bir müze inşaatı projesi var. Bu müzenin altında da iki kat otopark ihtiyacı var. Bu otoparkları Büyükşehir Belediyesi olarak biz gerçekleştireceğiz. Müze inşaatını da Kültür Bakanlığımız gerçekleştirecek. Şu anda projeyle ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah biz kısa bir süre içerisinde otopark kısmını tamamlar tamamlamaz, üst kısmında Kültür Bakanlığımız müze olarak inşaatı tamamlayacak. Tamamen yer altında olacak. Yüzeyde bina gibi bir şey söz konusu değil. Görsel olarak da orayı bozmayacak şekilde sadece yerin altında bu çalışmalar olacak." bilgisini paylaştı.















