AssisTT'ten Ardahan'a yeni çağrı merkezi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin dört bir yanında açtığı çağrı merkezleriyle nitelikli istihdam sağlamaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam eden AssisTT, Ardahan’ın ilk çağrı merkezini açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Türkiye’nin dört bir yanında açtığı çağrı merkezleriyle istihdama katkıda bulunup ülke ekonomisine destek vermeye devam ediyor.

Anadolu’daki yatırımlarına hız veren AssisTT, kendisinin aynı zamanda 29. lokasyonu olup Ardahan’daki ilk çağrı merkezi olma niteliği taşıyan yeni lokasyonunu bugün Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla açtı. 60 müşteri temsilcisi ile faaliyetlerine başlayan Ardahan’daki çağrı merkezinin il ekonomisine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.





- Gençlere nitelikli istihdam





Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, AssisTT’in Ardahan’daki çağrı merkezinde Türk Telekom’un mobil müşterilerine hizmet vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Türk Telekom’dan aldığımız güçle sektörümüze öncülük ediyoruz. Kurumlara bir temas noktası olarak en iyi hizmeti sunuyor, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmalarına destek veriyoruz. Anadolu’da hayata geçirdiğimiz yatırımlarla da bölgedeki özellikle gençlerimize istihdam sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ardahan çağrı merkezimizde çalışan 60 müşteri temsilcimizin, 55’i 30 yaş altında ve yüzde 75’i kadınlardan oluşuyor. Ayrıca 33 çalışanımız üniversite öğrencisi. Buradaki arkadaşlarımız aynı zamanda serhat şehrimiz Ardahan’ın ekonomik kalkınmasında da önemli rol oynayacak.”

Yıldırım, Ardahan dahil Türkiye’nin 23 ilinde 29 lokasyonla faaliyet gösterdiklerini aktararak, “12 bini aşkın çalışanımızla Türkiye’nin en büyük çağrı merkezi şirketi konumundayız. Sektördeki yerimizin sorumluluğunu bilerek ülke ekonomisine katkı sağlamak için istihdam anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz. Çağrı merkezlerimizde çalışan gençlerimiz yarının Türkiyesi'nde önemli roller üstlenip kritik görevler alacak.” ifadelerini kullandı.





- "Yatırımlarımız devam edecek"





Yıldırım, hükümetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında bir teşvik paketini hayata geçirdiğini anımsatarak, “Az gelişmiş bölgelerde istihdam, üretim ve ihracatı artırmayı amaçlayan bu program kapsamındaki illerde öngörülen teşvik unsurları, 6. Bölge teşvikleriyle birleştirildi. Türk Telekom iştiraki AssisTT olarak biz de bu öncelikli bölgelerde refahın artırılması ve göçün azaltılması hedefiyle yatırımlarımıza yön veriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımlarımızla Anadolu’nun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.