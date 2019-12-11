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ASO Başkanı Özdebir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
- Nurettin Özdebir, "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", "Kirpi yavrusu" ve "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflara oy verdi
Genel 11.12.2019, 09:55
ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özdebir, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.
Yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu" fotoğrafına oy veren Özdebir, kirpi bile olsa her canlı yavrusunun güzel ve insanların şefkatine muhtaç olduğunu söyledi.
Özdebir, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçerek, "Barış Pınarı Harekatı'na destek için futbol kariyerlerini bile riske atarak selam verdiklerinden dolayı oyum millilere." diye konuştu.
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