Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- Nurettin Özdebir, "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", "Kirpi yavrusu" ve "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflara oy verdi

Genel 11.12.2019, 09:55
ASO Başkanı Özdebir AA'nın
banner230

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özdebir, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Özdebir, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'nin "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" fotoğrafını tercih ederek, "Mescid-i Aksa İslam dünyası için sembol olması gereken bir yer. Orada yüz binlerce insan zulüm altında esir hayatı yaşıyor ve İsrail'in kural tanımaz işkencelerine maruz kalıyorlar." dedi.

Yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu" fotoğrafına oy veren Özdebir, kirpi bile olsa her canlı yavrusunun güzel ve insanların şefkatine muhtaç olduğunu söyledi.

Özdebir, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçerek, "Barış Pınarı Harekatı'na destek için futbol kariyerlerini bile riske atarak selam verdiklerinden dolayı oyum millilere." diye konuştu.

#AA Yılın Fotoğrafları Oylaması #Ankara Sanayi Odası (ASO) #Nurettin Özdebir
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
İmsak 06:14
Güneş 07:42
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@