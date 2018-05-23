AKSARAY (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Şimdi de ekonomik baskı yaparak Türkiye’nin önünü kesmek istiyorlar ama asla muvaffak olamayacaklar." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için kente Eroğlu, Valilik ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle Aksaray Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

İş yerlerinde esnafla sohbet eden Eroğlu, ramazan ayının bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Eroğlu, esnaf ziyareti sonrasında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı programına katıldı.

Burada konuşan Eroğlu, kentin yağışlar açısından fakir bir il olduğunu, bu nedenle içme, kullanma, sulama ve sanayi suyunu karşılamak için Bakanlık olarak büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Aksaray'da öncelikle acil su ihtiyacını karşıladıklarını ve 2035 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak büyük bir proje hazırladıklarını dile getiren Eroğlu, bugün de "Aksaray İçme Suyu 2. Kısım İsale Hattı"nın temelini atmak ve çeşitli ormancılık faaliyetleri için Aksaray’da bulunduğunu ifade etti.

Eroğlu, 51 milyon liralık bu yatırımlarla Aksaray'ın içme suyu meselesinin büyük ölçüde çözüleceğini, ağaçlandırma açısından yetersiz olan ilin büyük ölçüde ağaçlandırılacağını anlattı.

Niğde yakınlarındaki Ecemiş kaynaklarından Aksaray’a su getirileceğini aktaran Eroğlu, "Buradan müjde veriyorum. Talimat verdim, proje hazırlanıyor." diye konuştu.

- "Allah'a şükür Türkiye'nin önü açık"



Eroğlu, AK Parti hükümetlerince 2003 yılından bu zamana kadar eğitim, sağlık, ulaşım ve enerji gibi birçok alanda çok önemli yatırımlar yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Bu yatırımları istikrara borçluyuz. Eğer bugün Türkiye'de istikrar olmasaydı, koalisyon hükümetleri olsaydı Türkiye asla Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yapamazdı, Afrin'e giremezdi, güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulurdu. 15 Temmuz'da aziz, kahraman milletimiz olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük cesareti olmasaydı, Türkiye neredeyse işgal edilmişti. Türkiye'de muhteşem bir dönüşüm yaşandı. Türkiye nereden nereye geldi. 70 sente muhtaç olduğumuz günler yaşamadık mı? Türkiye’de petrol sıkıntısı, ilaç sıkıntısı ve birtakım sıkıntılar yaşamadık mı? Yaşadık ama o günler geride kaldı. Allah'a şükür Türkiye'nin önü açık. Eğer Türkiye’nin daha da kalkınmasını, 2023 hedefimizi, yani Türkiye’yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıma hedefini gerçekleştirmek, İstanbul'un Fethi’nin 600. yılı olan 2053 yılında, geleceğimizin teminatı olan gençlerin şanlı bayrağımızı daha da zirveye taşımalarını istiyorsak, önümüzde 24 Haziran var."

- "24 Haziran bir milat olacaktır"



24 Haziran seçimlerinde milletin desteğini beklediklerini vurgulayan Eroğlu, "24 Haziran bir parti seçimi falan değil. 24 Haziran bir milat olacaktır. Yeni bir sistem var ve Allah’ın izniyle 24 Haziran herhangi bir partinin seçiminden ziyade, milletimizin istiklali, istikbali ve devletimizin bekası için tarihimizdeki en önemli gündür." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, ülkenin kalkınmasını engellemek için uğraşanların, milletin bekası ve devletin istikrarıyla hezimete uğradığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Şimdi de ekonomik baskı yaparak Türkiye’nin önünü kesmek istiyorlar ama asla muvaffak olamayacaklar. Çünkü onların hesapları varsa Cenabı Allah'ın da hesabı var. Allah, bu milletle beraber. Çünkü gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz, herkes Türkiye’den bekliyor. Afrika, Balkanlar bizden bekliyor, Ortadoğu, Orta Asya, Kafkaslar bizden bekliyor. Dolayısıyla bizim mesuliyetimiz ağır. Sadece Türkiye üzerindeki mesuliyetten ziyade gönül coğrafyamızın da mesuliyeti var. Bu bakımdan Rabbimize niyaz ediyoruz. Ya Rabbi Türkiye’nin önünü kesmek isteyen alçak terör örgütlerine destek veren bütün devletleri tarih sahnesinden siliver."

- Yemek duası Bakan Eroğlu'ndan

Vali Aykut Pekmez, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, DSİ Genel Müdürü Murat Acu ve AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti de birer konuşma yaparak, yatırımların Aksaray için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, platformda kurulan butona basarak yatırımların temelini attı.

Veysel Eroğlu, temel atma töreni sonrasında meydanda kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

İftar yemeğinin ardından Bakan Eroğlu, yemek duası yaptı.







