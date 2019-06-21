ASKON heyeti Çatalhöyük'ü ziyaret etti

KONYA (AA) - Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi programı kapsamında Çumra’ya gelen ASKON Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım ve beraberindeki heyet, Belediye Başkan vekili Osman Can ile Çatalhöyük’ü ziyaret etti.

Rehber eşliğinde Çatalhöyük kazı alanı ve civarındaki model evleri inceleyen heyet, neolotik dönemde Çatalhöyük'ün sosyal yapısı ile ilgili bilgi aldı.

Heyettekiler, Çatalhöyük gezisinin ardından Sırçalı Sosyal Tesisleri'ni da ziyaret etti.

ASKON Konya Şube Başkanı Yıldırım, Çumra’daki ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, tarım zirvesine katkılarından dolayı Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz’a teşekkür etti.



