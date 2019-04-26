ASKOM Toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Birinci Bölge Toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Op. Dr. Eray Çınar, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Karataş, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'tan sağlık idarecileri katıldı.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan burada yaptığı konuşmada, Kayseri'de acil sağlık hizmetlerinin durumu ve bölge iller ile koordinasyonun önemine değindi.

Ceylan, 2018 yılı ocak ayı itibari ile 43 olan acil sağlık hizmetleri istasyonu sayısının 51'e yükseldiğini belirtti.

İller arası vaka paylaşımının da pek çok hastaya fayda sağladığını ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Mevcut koordinasyon yapısı içerisinde yeri geldiğinde Niğde, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kahramanmaraş, Kayseri olarak kara ve hava ambulanslarımızla birbirimize vermiş olduğumuz destekler vakaya hızlı ulaşım noktasında bizleri üst seviyelere taşımaktadır. 30 dakikadan uzak mesafelerde, uygun şartlar vuku bulduğunda hava ambulansı ile hastaya ulaşılmaktadır. Helikopter ambulansımızla taşınan vaka sayısı 2018 yılında 182'dir. Kayseri olarak kentsel bölgelerde vakaya ulaşım oranımız 5,7 dakika, kırsal bölgelerde 19 dakika olup, bu oranlar Türkiye ortalamasının üzerindedir. Acil sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için eğitim faaliyetlerimiz de devam etmektedir."

Daire Başkanı Çınar da Kayseri ilinin kendi şartları içinde en iyi hizmeti vermeye gayret ettiğinin farkında olduklarını ifade etti.

Çınar, "2018 yılı içinde neredeyse hiç yedek ambulans olmaksızın Kayseri'nin acil sağlık hizmetlerini yürüttüğünü bizzat biliyorum. Başarılı çalışmalarından ve vakaya ulaşım hızlarından dolayı bölgede öne çıkan Kayseri'nin bu faaliyetlerini görmekte ve takdir etmekteyiz. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İki yıllık verilerin karşılaştırılmasının ardından mevcut durum değerlendirildi.

Acil sağlık hizmetlerinde çevre illerle entegrasyona vurgu yapılarak karşılıklı görüş alışverişi ile toplantı son buldu.