ANKARA (AA) - ASKİ Genel Müdürlüğünden, su taşkınlarının yaşanmaması için atık su kanallarına çöp ve moloz atılmaması, bunları yapanların ALO 153 hattına bildirilmesi çağrısı yapıldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, yaptığı yazılı açıklamada, kanallar ve yağmur suyu ızgaralarının ASKİ ekipleri tarafından sık sık temizlendiğini fakat bazı vatandaşlar tarafından rögar ve ızgaralara inşaat atıkları atıldığına belirterek, bu atıklarla tıkanan yağmur suyu hatlarında su akışı sağlanamadığı için de taşkınlar ve sel meydana geldiğini ifade etti.

Vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Kınacı, "Su kanallarını çöplük gibi kullanmayı alışkanlık haline getiren ve eline geçeni mazgallar ve dere yataklarına atan bazı duyarsız vatandaşlarımız var. Bunların yanı sıra inşaat mevsimi olan yaz aylarında korunmasız bir şekilde bırakılan inşaat malzemeleri ani bastıran yağmurlarla sürüklenerek, mazgal aralarından geçerek hatların tıkanmasına, devamında da taşkınlara neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Başkentlileri su kanallarına, dere yataklarına çöp, moloz ve yabancı madde atanları ALO 153 numaralı Mavi Masa’ya bildirmeleri konusunda uyaran Kınacı, risklere karşı ortak sorumluluk çağrısı yaptı. Kınacı, şunları kaydetti:

"Kısa süreli sağanak yağışlarda taşınan yabancı maddeler, yağmur suyu kanallarını tıkayarak sele ve taşkınlara neden oluyor. Sık sık taşkın yaşamamak için dere üzerinin kapatılmaması, arazi yüzeyinin geçirimsiz olmaması, yağmur suyu ızgara ve kanallarına tıkayıcı madde dökülmemesi, dere yataklarını daraltacak şekilde inşaat yapılmaması, imar planlarında taşkının dikkate alınması büyük önem taşımaktadır."

ASKİ ekiplerinin, aşırı yağışlarla taşınan maddelerin tıkadığı su kanallarına anında müdahale ederek giderleri açtığını kaydeden Kınacı, meteorolojiden gelen uyarıları dikkate alarak muhtemel şiddetli yağışlar ve taşkınlara karşı ekiplerin hazırda beklediğini belirtti.