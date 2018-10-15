Askıda Ekmek Projesi'ne futbol turnuvasıyla destek

SİVAS (AA) - CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla "enerjimizi paylaşarak çoğaltalım" sloganıyla başlatılan Askıda Ekmek Projesi kapsamında futbol turnuvası düzenlenecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2017'de başlatılan, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam 500 noktada uygulanan Askıda Ekmek Projesi’ne destek veren hayırsever vatandaşların paylaştığı ekmek sayısı bugüne kadar 537 bini aştı.

Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek almayı hedefleyen CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in girişimleriyle Sivas'ta "Askıda Ekmek Futbol Turnuvası" başlatıldı.

Sivas Valiliği başta olmak üzere ildeki 26 kamu kurumu ve özel kurumun yer aldığı turnuvanın fikstür çekilişi yapıldı.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, "Daha çok insana ulaşabilmek için projemizi yeşil sahalara da taşıyoruz. Ne mutlu ki bu projemizi kime anlatsak, kimden destek istesek yanımızda yer aldılar. 26 özel ve kamu kurumu çalışanları 'askıya' daha çok ekmek bırakabilmek için sahalarda ter dökecek. Projemize destek veren, ekmeğini paylaşan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın ilk karşılaşması 22 Ekim'de yapılacak. 45 gün sürecek turnuvada hafta içi 18.00-19.00 saatleri arasında her gün iki karşılaşma Futbol Federasyonu’nun görevlendirdiği profesyonel hakemler yönetecek.

Askıda Ekmek Turnuvası'nda ilk üçe giren takımlara kupa ve plaket hediye edilirken, CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından birinci takım için 5 bin, ikinci takım için 2 bin 500 ve üçüncü takım için ise bin ekmek askıya bırakılacak.