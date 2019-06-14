YOZGAT (AA) - CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından düzenlenen askıda ekmek kurumlar arası futbol turnuvasının ikincisi için kura çekimleri Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapıldı.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla "enerjimizi paylaşarak çoğaltalım" sloganıyla başlatılan askıda ekmek projesini yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın ikincisi için kura çekimleri başladı.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta kamu ve özel kurum çalışanlarının askıda ekmek projesiyle ilgili farkındalık oluşturmak için sahalarda top koşturacağı turnuva çerçevesinde ilk olarak Yozgat’ta kura çekimleri yapıldı. Tokat ve Sivas'ta da kuraların çekilmesiyle başlayacak turnuvanın bölge şampiyonları ağustosun ikinci yarısında belli olacak.

Turnuva sonunda ilk üçe giren takım adına CK Enerji Çamlıbel Elektrik askıya ekmek bırakacak.

Kura çekiminde konuşan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Yozgat İl Müdürü Edip Teoman, askıda ekmek projesinin Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 500 noktaya ulaştığını, bugüne kadar askıya konulan ekmek sayısının 890 bini aştığını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da askıda ekmek projesine kurumların vereceği desteğin çok değerli olduğunu ifade ederek, turnuvayı düzenleyen CK Enerji Çamlıbel Elektrik yetkililerine teşekkür etti.