"Askıda Ekmek Futbol Turnuvası" sona erdi

SİVAS (AA) - CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in organize ettiği 26 özel ve kamu kurumunun katıldığı "Askıda Ekmek Futbol Turnuvası", kupa töreniyle sona erdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, paylaşmanın önemine değinerek, bu manada programın düzenlenmesini çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Bütün kurumlara benzer organizasyonları düzenlemesini öneren Ayhan, Çamlıbel Elektrik'e teşekkür etti.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin de Sivas'ta merkezi bir yerde akülü şarj istasyonu kuracaklarını, böylece engelli vatandaşların hiçbir ücret ödemeden akülü sandalyelerini şarj ederek hayatın içinde yer alacaklarını belirtti.

Bugüne kadar askıya bırakılan ekmek sayısının 625 bin olduğunu dile getiren Tekin, "Farkındalık yaratmak için düzenlediğimiz askıda ekmek futbol turnuvası da çok büyük ilgi gördü. 26 özel ve kamu kurumu çalışanı profesyonelleri aratmayacak karşılaşmalarla bize 45 gündür futbol ziyafeti yaşattı. Çetin bir turnuva sonucunda turnuvanın ilk üç takımı belli oldu, kendilerini gönülden kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından turnuvanın birincisi İl Özel İdaresi, ikinci Devlet Demir Yolları ve üçüncü Organize Sanayi futbol takımlarına Vali Ayhan, Tekin, Sivas Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, kupa ve madalyalarını verdi.

Kupa töreni sonrası "Hayatı Aydınlat " projesi kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ses ve saz sanatçıları, türküler seslendirdi.