ASKİ teknolojik uygulamalarını yeniledi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), yenilenen teknolojik uygulamalarını kullanıcıyla buluşturuyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ASKİ, Abone Bilgi ve Yönetim Sistemini yeniledi.

Aboneler, hem "ASKİ mobil" uygulaması aracılığıyla hem de elektronik ortamda işlemlerini pratik şekilde yapabilme imkanı buluyor.

Uygulamayı, akıllı telefonlara ve tabletlere ücretsiz indiren kullanıcılar, fatura ve abonelik işlemleri başta olmak üzere bildirimler ve yardımcı hizmetler hakkında detaylı bilgi sahibi oluyor.



Uygulama sayesinde, duyurular ve baraj doluluk oranlarını öğrenen aboneler, anlık su kesintisi, arıza ihbar bildirimi ve takibi, abonelik açma-kapama başvurusu, fatura sorgulama işlemlerini yapabiliyor ve faturasını kredi kartıyla ödeyebiliyor.

- WhatsApp ile arızalı sayaç bildirimi

ASKİ'nin başlattığı yeni uygulama ile vatandaşlar, sıra beklemeden abonelik işlemleri için internet üzerinden randevu alabiliyor.

Bunun yanı sıra "0535 109 27 54" numara aracılığıyla okuması yapılamayan ve arızalı sayaçlarının bildirimleri WhatsApp üzerinden ASKİ'ye iletilebiliyor.

Ankara'da temmuzdan itibaren başlayan uygulama ile okuma elemanları akıllı el terminalleri ile otomatik sayaç okuma ve faturalandırma işlemini gerçekleştiriliyor.

ASKİ, eski faturalarda kafa karışıklığına neden olan ilk ödeme ve son ödeme tarihi aralığını gösteren ibareden ilk ödeme tarihini kaldırarak, abonelerin faturayı aldığı andan itibaren ödeme yapmasına imkan sağlıyor.

Açıklamada ayrıca yeni uygulamanın getireceği bazı yenilikler şöyle sıralandı:

"Personellerin yapmış oldukları işlemleri, konumları ve cihaz durumları anlık olarak takip edilebilecek. Veriler, internet bağlantısı olduğu sürece cihazda tutulmayıp anlık olarak kurum sistemine aktarıldığından dolayı olası bir veri kaybının önüne geçilecek. Ayrıca internetin olmadığı durumlarda veriler cihazda tutularak bağlantısı sağlandığında iletilebilecek. Personellerin yapmış oldukları işlemlerin gün başında, gün içinde ve gün sonunda yedekleri alınarak veri güvenliği sağlanacak. Adres bilgileri eksik veya yanlış olan abonelerin bilgileri saha personelleri tarafından tespit edildikten sonra anlık olarak sisteme aktarılıp gerekli kontroller yapıldıktan sonra güncelleme işlemi tamamlanacak. Abonelerin GPS verileri üzerinden konumları tespit edilebilecek. Sayaç numarası eksik veya hatalı olan abonelerin bilgileri anlık olarak güncellenebilecek. Borcundan dolayı suyu kesilen abonelerin borcunu ödedikten sonra açma bilgileri terminallere otomatik olarak düşerek suyunun aynı gün içerisinde açılması sağlanabilecek."