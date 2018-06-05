ASKİ Genel Müdürü Kınacı muhtarları dinledi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, Şereflikoçhisar ilçesinde 64 taşra ve merkez mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Kınacı, Şereflikoçhisar Belediyesinin çarşı içerisinde bulunan toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarların sorunları ve taleplerini dinledi.

ASKİ Genel Müdürlüğü görevine atandıktan sonra Ankara'nın tüm ilçelerini ziyaret ederek sorunlarını yerinde değerlendirdiklerini belirten Kınacı, "Muhtarlarla bir araya gelerek yerleşim yerlerimizi inceliyoruz. Şereflikoçhisar'dan sonra Evren'e gideceğiz, yapılan ziyaretler Kızılcahamam ve Kahramankazan ile son bulacak." dedi.

Şereflikoçhisar bölgesinde kuyu çalışmalarının plana alındığını aktaran Kınacı, "Kuyu ve su depolarıyla ilgili ihale çalışmaları yürüyor. Ankara'nın 135 yerleşim yerine kuyu açacağız, 233 tane de en az su deposu inşa edilecek." diye konuştu.

Toplantıda, ilçeye bağlı 64 taşra ve merkez mahalle muhtarı su ve kanalizasyon sıkıntılarını Kınacı'ya iletti.

Yapılan istişare toplantısında ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emirdoğan, Belediye Başkanı Ferda Polat, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Seyhan ve ASKİ Şereflikoçhisar Bölge Müdürü Mevlüt Saydam da hazır bulundu.