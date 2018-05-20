Askeri savaş gemilerine ziyaretçi akını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamınca ziyarete açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı denizaltı, lojistik destek gemisi ve korvet, halktan yoğun ilgi gördü.

Türk donanmasına ait Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'nde demirli TCG Bodrum isimli korvet, TCG Doğanay isimli denizaltı ve lojistik destek gemisi TGC Albay Hakkı Burak, iki gün belirli saatler arasında halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar hafta sonu denizaltı ve askeri gemileri gezme fırsatı buldu. Gemiler, yetişkinlerin yanı sıra çocuklardan da yoğun ilgi gördü.

Gururlandıran ziyaret

Ziyaretçilerden Bülent Soyarık AA muhabirine, hem çocuğunu gezdirdiğini hem de askerlik günlerini anımsadığını söyledi.

Soyarık, "Askeriyenin halka kendini tanıtması, silahlı kuvvetlerin gücünü göstermesi son derece güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ordumuzla her zaman büyük gurur duyuyoruz, ordumuza güveniyoruz." dedi.

Mehmet Yiğit ise, "Devletimizin, askerimizin gücünü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü görmüş olduk. Allah, milletimize, askerimize ve devletimize büyük mücadelelerde başarı ve üstünlük versin." ifadelerini kullandı.

Çocuğuyla gemileri gezen Fatma Kandemir de her adım attığında heyecanlandığını ve gururlandığını aktardı.

"Dualarımız sizinle"

Ziyaret sırasında dikkati çeken anlar da yaşandı. Kızı ile geldiği ziyarette geminin güvertesinde dinlenen Nurbet Yüksel isimli yaşlı kadın, rütbeli askerin elini tutup bir süre sohbet etti.

Asker, "Sizler varsınız biz de varız. Arkamızda sizlerin olduğunu bilince daha rahat yapıyoruz görevimizi." dedi. Yüksel de "Siz olmazsanız biz hiç olmayız. Dualarımız sizinle." diyerek karşılık verdi.

Muhabir: Osman URAS