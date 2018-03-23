'Askeri mahrem yapılanma'daki muvazzaflara büyük darbe

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) içinde yuvalanmış Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kripto mensuplarını deşifre eden güvenlik güçlerince 1 Ocak 2018'den bu yana düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan bin 600'e yakın muvazzaf askerden 500'ü aşkını tutuklandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrasında güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla dağılma ve çökme sürecine giren FETÖ'nün TSK içindeki "mahrem yapılanması"nda yer alan muvazzaf askerler de titizlikle yürütülen soruşturmalarla tespit ediliyor.

Deşifre olmamak için birçok kurumda olduğu gibi TSK'de de gizli yapılanmaya giden terör örgütüne geçen yıl olduğu gibi 2018'in ilk üç ayında da düzenlenen operasyonlarla büyük darbe vuruldu.

Örgüt üyesi askerlerin etkin pişmanlık yasası kapsamındaki itirafları, ele geçirilen belgeler ve teknik verilerle desteklenen operasyonlar sonucu İzmir, Eskişehir, Antalya, İstanbul, Ankara, Konya ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde ve KKTC'de örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları belirlenen bin 600'e yakın muvazzaf asker gözaltına alındı, bunlardan 500'den fazlası tutuklandı.

Muvazzaf askerlere yönelik operasyonlar ve adli süreçler, birçok ilde titizlikle sürdürülüyor.

Yılbaşından beri düzenlenen operasyonlarda İzmir'de 171, Eskişehir'de 69, Antalya'da 44, İstanbul'da 39, Konya'da 21 muvazzaf asker tutuklandı.

Muvazzaflara yönelik operasyonlar

Ankara Emniyet Müdürlüğüne FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadeler doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu belirlenen iki muvazzaf subay gözaltına alındı. Yine Akın'ın teslim olmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli iki yarbay, FETÖ üyesi olduklarını söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Örgütün, Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12'si muvazzaf 16 askerden 11'i tutuklandı.

İzmir'de 1 Ocak 2018'den bu yana düzenlenen 50 operasyonda, 210 muvazzaf asker gözaltına alındı, zanlılardan 171'i tutuklandı, 39'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de iki ayrı operasyonda 121 kişi gözaltına alındı, 69'u tutuklandı.

Antalya merkezli FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 71 muvazzaf askerden 44'ü tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında yer alan ve örgüt mensuplarıyla ankesör veya sabit hattan iletişim kurduğu tespit edilen 39 muvazzaf asker tutuklandı.

Konya’da, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 57 muvazzaf gözaltına alındı. Askerlerden 21’i tutuklandı, 36'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrolle salıverildi.

Aydın'da 6 operasyonda, 43 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır merkezli 22 il ile KKTC'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 50 muvazzaf asker yakalandı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla salı verildi.

Bolu'da, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 muvazzaf askerden 15'i tutuklandı, 43'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 askerin işlemleri sürüyor.

Balıkesir merkezli 14 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin ankesörden iletişim kurduğu belirlenenlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 rütbeli askerden 14'ü tutuklandı.

Zonguldak merkezli iki ayrı operasyonda, 16'sı muvazzaf 24 askerden, aralarında Altındağ Askerlik Şube Başkanı Albay Abdülkadir Küçük'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 19 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.

FETÖ'cü olmakla suçlanan astsubay evinde uyuşturucu yetiştirmiş

Erzincan merkezli 15 ilde, örgütün kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 19 muvazzaf asker arasındaki bir astsubayın, evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Uyuşturucu bağımlısı zanlının evinde, şeffaf kaplara dikilen 25 kök Hint keneviri bulundu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan ve Aydın'da görev yapan bir muvazzaf binbaşı ile Eskişehir'de bir kurmay yarbay gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 38'i daha önce FETÖ'den işlem yapılan, ikisi ihraç, ikisi emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, 37'si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla başlatılan operasyonda, 26'sı muvazzaf asker 32 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muş merkezli 15 ilde sözde "mahrem imam" ile sabit ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama ile maskelenen "kripto askeri mahrem yapı" mensuplarına yönelik operasyonda çeşitli rütbelerde 23 askeri personel gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Van merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, Kara Kuvvetleri ve Jandarma personeli 8 muvazzaf asker yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

