İzmir'de 90 sanığın yargılandığı "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında karar açıklanıyor.

Sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, FETÖ üyeliği ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından toplam 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, 50 yıl 10 ay 26 gün hapisle cezalandırıldı.

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