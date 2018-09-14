Asker Rütbeleri Küçükten Büyüğe

Türk Silahlı Kuvvetleri subay rütbe derecelerinin küçükten büyüğe sıralanmış hali. Askeriyede rütbe sirasi nasıldır? Rütbeler büyükten küçüğe nasıl sıralanır?

Asker Rütbeleri Küçükten Büyüğe
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Türk Silahlı Kuvvetleri subay rütbe dereceleri ve işaretleri

Türk Kara Kuvvetleri
Mareşal-Genelkurmay Başkanı-Orgeneral-Korgeneral-Tümgeneral-Tuğgeneral-Albay-Yarbay-Binbaşı-Yüzbaşı-Üsteğmen-Teğmen-Asteğmen
 
Türk Deniz Kuvvetleri
Büyük amiral-Genelkurmay Başkanı-Oramiral-Koramiral-Tümamiral-Tuğamiral-Albay-Yarbay-Binbaşı-Yüzbaşı-Üsteğmen-Teğmen-Asteğmen

Türk Hava Kuvvetleri
Orgeneral-Korgeneral-Tümgeneral-Tuğgeneral-Albay-Yarbay-Binbaşı-Yüzbaşı-Üsteğmen-Teğmen-Asteğmen
 
Astsubaylar ve Erbaşlar

Türk Kara Kuvvetleri     
Astsubay Kıdemli Başçavuş
Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş              
Astsubay Çavuş              
Uzman Çavuş
Uzman Onbaşı
Çavuş
Onbaşı
 
Türk Deniz Kuvvetleri   
Astsubay Kıdemli Başçavuş
Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş              
Astsubay Çavuş                                                             
 
Türk Hava Kuvvetleri    
Astsubay Kıdemli Başçavuş
Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş              
Astsubay Çavuş                                                              
 

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2018, 09:32
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YORUMLAR
berkay akbaş
berkay akbaş - 2 yıl Önce

hepiniz malllsınız

Kerem
Kerem - 7 ay Önce

Bence cok iyi neden mallar yazdınız

HardAbi
HardAbi - 6 ay Önce

Benim İçin Çog Güzellll Asıl Sizsiniz Mal

Ahmet
Ahmet - 9 ay Önce

Mallar

Havva
Havva - 4 ay Önce

Sizin varya lan niye oyle soyluyonuz onlar tc nin askerleri be

Nisanur Kanlık
Nisanur Kanlık - 3 ay Önce

Niye mal yazdınız onlara mal dediğiniz için asıl sizsiniz mal

rütbeli
rütbeli - 4 ay Önce

çok saçma bence litfen ters ceavap vertmetin tgamamamı sizi salaklar bu şsalakça şeye baktığına insan pişman oluyor tavsiye etmiyorum

piç berkay
piç berkay - 3 ay Önce

sensin o mal

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