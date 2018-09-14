Asker Rütbeleri Küçükten Büyüğe

Türk Silahlı Kuvvetleri subay rütbe dereceleri ve işaretleri
Türk Kara Kuvvetleri
Mareşal-Genelkurmay Başkanı-Orgeneral-Korgeneral-Tümgeneral-Tuğgeneral-Albay-Yarbay-Binbaşı-Yüzbaşı-Üsteğmen-Teğmen-Asteğmen
Türk Deniz Kuvvetleri
Büyük amiral-Genelkurmay Başkanı-Oramiral-Koramiral-Tümamiral-Tuğamiral-Albay-Yarbay-Binbaşı-Yüzbaşı-Üsteğmen-Teğmen-Asteğmen
Türk Hava Kuvvetleri
Orgeneral-Korgeneral-Tümgeneral-Tuğgeneral-Albay-Yarbay-Binbaşı-Yüzbaşı-Üsteğmen-Teğmen-Asteğmen
Astsubaylar ve Erbaşlar
Türk Kara Kuvvetleri
Astsubay Kıdemli Başçavuş
Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş
Astsubay Çavuş
Uzman Çavuş
Uzman Onbaşı
Çavuş
Onbaşı
Türk Deniz Kuvvetleri
Astsubay Kıdemli Başçavuş
Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş
Astsubay Çavuş
Türk Hava Kuvvetleri
Astsubay Kıdemli Başçavuş
Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş
Astsubay Çavuş
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2018, 09:32
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