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Asker biberonla süt içererek yola çıktı
KONYA (AA) - Karapınar'da vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek gençler birliklerine uğurlandı. İlçe otogarında aileleri ve sevenleri tarafından uğurlanan gençler asker olmanın heyecanını yaşadı. İlçede araç konvoyları...
Genel 04.12.2019, 13:07
KONYA (AA) - Karapınar'da vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek gençler birliklerine uğurlandı.
İlçe otogarında aileleri ve sevenleri tarafından uğurlanan gençler asker olmanın heyecanını yaşadı.
Erzurum'a uğurlanan Osman Tuzcuoğlu adlı askere arkadaşları ise farklı bir sürpriz hazırladı. Yanlarında getirdikleri süt dolu biberonu asker Osman Tuzcuoğlu'na içirdi, ilginç görüntü otogara yolcu uğurlamaya gelenler arasında kahkahalara yol açtı.
Çocuklarını askere gönderen aileler ise gözyaşları arasında çocuklarını uğurladı.
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