Aşk Mantık İntikam 14. Yeni Bölüm İzle - 24 Eylül 2021 Cuma

Esra, Ozan’dan uzaklaşmak için şehir dışına gitme planı yapsa da Ozan yine karşısına çıkmıştır ve bu defa Esra’nın kaçacak yeri yoktur. Esra kendini Ozan’la Antalya’da bulur. Üstelik Ozan, Esra ve Çınar’ın Antalya’da çalışmasının önünü kesmiştir. Uçağı Ozan’ın türlü oyunları yüzünden kaçırdığını öğrenen Çınar deliye döner. Bir an evvel Antalya’ya gitmenin yollarını ararken beklemediği bir haberle sarsılır. Çağla ise Ozan’ın, Esra’nın peşinden gidişini gururuna yediremez. Ozan ve Esra’nın sonunu getirecek bir plan hazırlar. Ozan İstanbul’a döndüğünde Çağla’ya boşanmak istediğini söyler fakat Çağla’nın yaptığı hamle, Esra ve Ozan’ın arasına aşılması zor bir engel koyacaktır.

Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!

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Merakla beklenen “Aşk Mantık İntikam” bu akşam FOX’ta!

Yapımcılığını No:9 Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı “Aşk Mantık İntikam” dizisi bu akşam saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Boşandıktan birkaç yıl sonra tesadüflerin yeniden bir araya getireceği bir çiftin eğlenceli hikayesini konu alan dizinin başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel paylaşırken, onlara Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Mehmet Korhan Fırat, Süleyman Atanısev, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Murat Karasu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.